Başakşehir, Galatasaray deplasmanında

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak.
RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Ligde son iki maçını kazanan RAMS Başakşehir, oynadığı 24 maçta topladığı 33 puanla haftaya 8. sırada başlıyor.
Zirve takibini sürdüren Galatasaray ise haftaya Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada giriyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ve Dimitris Pelkas'ın bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.
BAŞAKŞEHİR'DE 4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
RAMS Başakşehir'de Galatasaray karşılaşması öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Üçer sarı kartı bulunan Ousseynou Ba, Lucas Lima, Leo Dubois ve Emirhan İlkhan Galatasaray karşılaşmasında kart görmesi halinde, 26. haftadaki Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek.