Başakşehir Galatasaray maçı şifresiz canlı izle Medipol Başakşehir GS maç saati skoru şifresiz canlı yayın veren kanallar hangileri

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Spor Toto Süper Lig'in 16. Haftasında lider Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek. 15 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadelede Asım Yusuf Öz ve Osman Gökhan Bilir yardımcılıkları üstlenecek.

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS1



STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEM: Ümit Öztürk



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Epuranu, Mahmut, Clichy, Visca, Mossoro, Emre, İrfan Can, Napoleoni, Bajic



TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Eren

Medipol Başakşehir Galatasaray maçı için büyük heyecan başladı! Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda lider Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılar; 7 galibiyet, dörder beraberlik ve mağlubiyetle 25 puan topladı. Turuncu-lacivertliler; 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 33 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.



Medipol Başakşehir Galatasaray maçı için geri sayım! Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de oynayacakları maçla birlikte 21. kez karşı karşıya gelecek.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.



Bu sezon oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Medipol Başakşehir en yakın rakipleri Kasımpaşa ve Antalyaspor'un 7 puan önünde 33 puanla zirvede yer alıyor.



Turuncu-lacivertli ekip 25 puanı bulunan Galatasaray'ı yenerek rakibiyle arasındaki puan farkını 11'e yükseltmeyi hedefliyor.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE ÖNEMLİ EKSİK!



Medipol Başakşehir'de savunmanın önemli isimlerinden olan Manuel da Costa kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte Alparslan Erdem'in de sakatlığı sürüyor.



İstanbul ekibinde, Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu bu mücadele öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



İki futbolcu, Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde Medipol Başakşehir'in 17. haftada deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GALATASARAY 21. RANDEVU



Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 20 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda 10 kez sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 6 kez rakibini mağlup etti. 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Aslan, 34 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir ise 31 gol attı.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Galatasaray evinde 2-0, Başakşehir de sahasında 5-1 galip gelmişti.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GALATASARAY SON 1O MAÇ İSTATİSTİĞİ



İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Başakşehir’in üstünlüğü bulunuyor. 9'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 10 karşılaşmada turuncu-lacivertliler 5 kez sahadan galip ayrıldı. 3 kez de sarı-kırmızılılar rakibini mağlup etti. 2 müsabakada ise kazanan çıkmadı.







MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GALATASARAY KARŞISINDA ÜSTÜN



Galatasaray, son dönemde rakibini oynadığı mücadelelerde galip gelmekte zorlanıyor. M. Başakşehir son 5 resmi maçta 4 kez kazandı. Sarı-kırmızılılar ise 1 kez 3 puan alabildi. Aslan o galibiyetini geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında Türk Telekom Stadyumu’ndaki karşılaşmada elde etti.



Başakşehir, Galatasaray’ı 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farkı skorları aldı. Sarı-kırmızılılar ise turuncu-lacivertlileri en farklı 4-1 ve 3-0’lık skorlarla mağlup etti. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

21. KARŞILAŞMA



Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 21. kez karşı karşıya gelecek.



Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 20 maçtan 10'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.



Galatasaray'ın 34 golüne, Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi.



Geçen sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı. İkinci yarıda Türk Telekom Stadı'ndaki randevuda ise Galatasaray 2-0 galip geldi.







GALATASARAY, SON 8 MAÇTA 2 KEZ KAZANDI



Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 8 maçta 2 kez galip gelebildi.



İki takım arasında ligdeki son 8 müsabakadan 2'si berabere bitti,



Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN EVİNDEKİ MAÇLAR



Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 10 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi.



Beşi Atatürk Olimpiyat, 5'i Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 19, konuk Galatasaray 12 gol attı.

Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maç Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Bu sezon oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Medipol Başakşehir en yakın rakipleri Kasımpaşa ve Antalyaspor'un 7 puan önünde 33 puanla zirvede yer alıyor.



Turuncu-lacivertli ekip 25 puanı bulunan Galatasaray'ı yenerek rakibiyle arasındaki puan farkını 11'e yükseltmeyi hedefliyor.



Da Costa cezalı



Medipol Başakşehir'de savunmanın önemli isimlerinden olan Manuel da Costa kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.



Turuncu-lacivertli ekipte Alparslan Erdem'in de sakatlığı sürüyor.



Emre ve Epureanu ceza sınırında



İstanbul ekibinde, Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu bu mücadele öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



İki futbolcu, Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde Medipol Başakşehir'in 17. haftada deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Muhtemel 11'ler



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



Mert- Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, İrfan, Arda (Napoleoni), Bajic



SAKAT: Alparslan



CEZALI: Manuel da Costa



BİLET FİYATLARI: Doğu Üst 100 TL, Batı Alt-Üst 85 TL, Kuzey 60 TL



GALATASARAY



Muslera- Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Onyekuru, Feghouli, Eren



SAKAT: Emre, Sinan, Belhanda



CEZALI: Donk