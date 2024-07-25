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Spor

Başakşehir gol oldu yağdı! Tur için 6 adım

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita ile karşılaştı. İstanbul ekibi, rakibini 6-1 mağlup etti.

25 Temmuz 2024 Perşembe 22:40 - Güncelleme:
Başakşehir gol oldu yağdı! Tur için 6 adım
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita takımıyla sahasında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Başakşehir 6-1'lik skorla kazandı.

Temsilcimiz karşılaşmaya çok hızlı başladı. Turuncu-maviler, 5. dakikada Berkay Özcan, 13. dakikada Davidson, 29. dakikada Joao Figueiredo ve 43. dakikada Olivier Kemen'in golleriyle. 4-0 öne geçerek devreyi dört farklı önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Başakşehir, 49. dakikada Figueiredo'nun kendisinin 2, takımının beşinci golüyle farkı beşe çıkardı.

Karşılaşmanın 58. dakikasında hücuma hızlı çıkan konuk ekipte Nicola Greco düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve skoru 5-1'e getirdi.

Maçta son sözü Piatek söyledi. Mücadelenin 61. dakikasında oyuna giren Polonyalı golcü takımının altıncı golünü attı ve maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Başakşehir, rövanş öncesi dev bir avantaj kazandı. Mücadelenin rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak.

  • Rams Başakşehir
  • UEFA Konferans Ligi
  • La Fiorita maçı

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