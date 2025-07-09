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Spor

Başakşehir hazırlık maçında golsüz berabere kaldı

Başakşehir, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Almanya 2. Lig ekibi Eintracht Braunschweig ile 0-0 berabere kaldı.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 21:55 - Güncelleme:
Başakşehir hazırlık maçında golsüz berabere kaldı
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RAMS Başakşehir Futbol Takımı, hazırlık maçında Almanya İkinci Lig ekibi Eintracht Braunschweig ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde sürdüren turuncu-lacivertliler, Eintracht Braunschweig ile karşı karşıya geldi.

Jenbach köyü ile aynı adı taşıyan statta oynanan maça Başakşehir, Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Jerome Opoku, Ömer Ali Şahiner, Olivier Kemen, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Umut Güneş, Ivan Brnic ve Nuno Da Costa ilk 11'iyle çıktı.

Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ikinci yarıda farklı bir 11'i sahaya sürdü. İstanbul ekibi, bu devrede Volkan Babacan, Festy Ebosele, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berkay Özcan, Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo ve Hamza Lukovac ile mücadele etti.

İki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 0-0 tamamlandı.

Müsabakayı 100'e yakın Türk taraftar takip etti. Taraftarlar, maçın ardından sevgi gösterisinde bulunduğu teknik direktör Çağdaş Atan ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

RAMS Başakşehir, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yarın devam edecek.

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