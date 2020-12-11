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Spor

Başakşehir, Ianis Hagi için devrede

İskoçya'da Glasgow Rangers forması giyen Ianis Hagi'nin takımdan ayrılmaya hazırlandığı ve genç yıldız için Başakşehir'in devrede olduğu belirtildi.

11 Aralık 2020 Cuma 19:17 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 19:17
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Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Glasgow Rangers'ta son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'in takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

Formasını kaybetmesiyle birlikte milli takıma da çağrılmayan ve Rangers ile 2024 yılına dek kontratı bulunan Ianis Hagi'nin talipleri de duyuruldu.

Rumen basınında yer alan habere göre; Başakşehir, Cagliari, Sampdoria, Sevilla, NT City ve Toronto FC, Rumen 10 numarayla ilgileniyor.

22 yaşındaki futbolcu, bu sezon 20 maçta 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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