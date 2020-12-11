Başakşehir, Ianis Hagi için devrede

11 Aralık 2020 Cuma 19:17 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 19:17

Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Glasgow Rangers'ta son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'in takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

Formasını kaybetmesiyle birlikte milli takıma da çağrılmayan ve Rangers ile 2024 yılına dek kontratı bulunan Ianis Hagi'nin talipleri de duyuruldu.

Rumen basınında yer alan habere göre; Başakşehir, Cagliari, Sampdoria, Sevilla, NT City ve Toronto FC, Rumen 10 numarayla ilgileniyor.

22 yaşındaki futbolcu, bu sezon 20 maçta 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.