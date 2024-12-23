Başakşehir ile Kasımpaşa puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 eraberlikle sonuçlandı.

Başakşehir'in gollerini 9 ve 42. dakikalarda penaltıdan Krzysztof Piatek kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 3. dakikada Nuno da Costa ve 68. dakikada Gökhan Gül'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir, 23 puana yükseldi ve 7. sırada konumlandı. 20 puana ulaşan Kasımpaşa ise ligde 10. sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, Adana Demirspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

PIATEK, ZİRVEYE YERLEŞTİ

Öte yandan Başakşehir'de Piatek, ligde 12 gol attı ve gol krallığında en tepeye yerleşti.