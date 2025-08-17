Başakşehir ile Kayserispor yenişemedi

Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçta kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Başakşehir, 41. dakikada Ivan Brnic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Kayserispor, bu gole 68. dakikada Miguel Cardoso ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından yeni sezonda ilk maçına çıkan iki takım da sezona 1 puanla başladı.

Başakşehir'in ligin 3. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşması, İstanbul ekibinin Konferans Ligi'ndeki play-off maçı nedeniyle ertelenmişti. Kayserispor ise gelecek hafta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.