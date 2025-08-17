İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2025 Pazar / 23 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir ile Kayserispor yenişemedi
Spor

Başakşehir ile Kayserispor yenişemedi

Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçta kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Haber Merkezi17 Ağustos 2025 Pazar 23:38 - Güncelleme:
Başakşehir ile Kayserispor yenişemedi
ABONE OL

Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçta kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Başakşehir, 41. dakikada Ivan Brnic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Kayserispor, bu gole 68. dakikada Miguel Cardoso ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından yeni sezonda ilk maçına çıkan iki takım da sezona 1 puanla başladı.

Başakşehir'in ligin 3. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşması, İstanbul ekibinin Konferans Ligi'ndeki play-off maçı nedeniyle ertelenmişti. Kayserispor ise gelecek hafta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Fırtına camları yerinden söktü! O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.