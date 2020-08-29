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Spor

Başakşehir ile Rennes, Bastos için karşı karşıya

Lazio'nun stoperi Bastos için Medipol Başakşehir ve Rennes transferde karı karşıya. Lazio, oyuncu için 3-4 milyon euro arasında bonservis talep ediyor.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:59 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:59
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SkySports'un haberine göre, Bastos'un transferi için çalışmalarını sürdüren takımlardan Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile Fransa'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu bileti alan Rennes'in kaldığı iddia edildi. Sözleşmesi 2021'de sona erecek oyuncu ile ilgili teklifleri değerlendirme kararı alan Lazio'nun oyuncuyu elinden bırakmak için 3-4 milyon euro arası bir bonservis talep edebileceği ifade ediliyor.

Bastos'un adı daha önce Fenerbahçe'nin devrede olduğu konuşuluyordu.

Bastos, geçtiğimiz sezon takımı ile 22 resmi maça çıktı. Toplam 1.285 dakika süre alan stoper oyuncusu, takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

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