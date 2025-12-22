İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8183
  • EURO
    50,4128
  • ALTIN
    6108.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir, ilk yarıyı 7. sırada tamamladı
Spor

Başakşehir, ilk yarıyı 7. sırada tamamladı

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarıyı 23 puanla 7. sırada bitirdi. Turuncu-lacivertliler, son 4 haftada 3 galibiyet alarak yükselen bir performans sergiledi.

AA22 Aralık 2025 Pazartesi 20:40 - Güncelleme:
Başakşehir, ilk yarıyı 7. sırada tamamladı
ABONE OL

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de ilk 17 haftalık periyodu 23 puanla 7. basamakta tamamladı.

Turuncu-lacivertliler, ligde oynadığı müsabakalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 27 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 18 gol gördü.

SON 4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAZANDI

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in son 4 haftasında sergilediği performansla dikkati çekti.

Sezonuna istediği başlangıcı yapamayan ve inişli-çıkışlı bir grafik çizen turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakanın 3'ünü kazanırken, 1'inde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.