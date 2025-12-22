Başakşehir, ilk yarıyı 7. sırada tamamladı

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de ilk 17 haftalık periyodu 23 puanla 7. basamakta tamamladı.

Turuncu-lacivertliler, ligde oynadığı müsabakalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 27 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 18 gol gördü.

SON 4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAZANDI

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in son 4 haftasında sergilediği performansla dikkati çekti.

Sezonuna istediği başlangıcı yapamayan ve inişli-çıkışlı bir grafik çizen turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakanın 3'ünü kazanırken, 1'inde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.