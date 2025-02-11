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Spor

Başakşehir, Ivan Brnic transferini duyurdu

Başakşehir, Hırvat sol kanat oyuncusu Ivan Brnic'i 3,5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA11 Şubat 2025 Salı 15:59 - Güncelleme:
Başakşehir, Ivan Brnic transferini duyurdu
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Olympiakos'ta bulunan, bu sezon kiralık olarak NK Celje'de forma giyen Ivan Brnic ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Ivan Brnic'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Ivan Brnic, bu sezon kiralık olarak oynadığı Celje ile tüm kulvarlarda 27 maça çıkarken 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir ile oynadıkları mücadelede de 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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