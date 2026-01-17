İSTANBUL 6°C / 1°C
Başakşehir, Karagümrük'ü son dakikada yıktı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 87. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti.

AA17 Ocak 2026 Cumartesi 19:01
Başakşehir, Karagümrük'ü son dakikada yıktı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen (Dk. 81 Bertuğ Yıldırım), Umut Güneş, Fayzullayev (Dk. 58 Brnic), Shomurodov (Dk. 89 Onur Ergün), Harit, Da Costa (Dk. 46 Selke)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Muhammed Kadıoğlu, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter, Berkay Özcan (Dk. 84 Tiago Çukur), Larsson (Dk. 67 Tresor Doh), Serginho (Dk. 57 Traore), Barış Kalaycı, Fofana

Goller: Dk. 15 Shomurodov, Dk. 87 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir), Dk. 75 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 29 Da Costa, Dk. 45 Fayzullayev (Başakşehir), Dk. 43 Kranevitter, Dk. 89 Balkovec (Fatih Karagümrük)

