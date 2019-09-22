Başakşehir, Kartal’a ters geliyor
BEŞİKTAŞ’IN yarinki rakibi Medipol Başakşehir, Siyah-Beyazlı takım için her zaman zor bir rakip oldu.
- Star Spor
Kartal, Turuncu-Lacivertli takım ile 22 Süper Lig karşılaşması oynarken sadece 5’inde galibiyet alabildi. Puan kaybettiği 17 karşılaşmanın 11’i berabere sonuçlandı, 6 kez de Başakşehir sahadan galibiyetle ayrıldı. Kartal bu karşılaşmalarda 25 gol attı, kalesinde 26 gol gördü. Beşiktaş kendi evinde oynadığı Medipol Başakşehir maçlarının 4’ünü kazanıp, 1’ini kaybetti, 6 mücadelede kazanan taraf çıkmadı. Kartal, rakibi karşısında zorlansa da evinde oynadığı son 7 maçı kaybetmeyerek en azından kötü gidişi biraz durdurdu. Kartal’ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş rakibine karşı gollerde ise 13-9 üstünlük kurdu. İki takımın Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı iki maçın birini Başakşehir galip tamamladı, biri de berabere sonuçlandı.
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