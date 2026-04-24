Başakşehir, Kasımpaşa karşısında farklı kazandı

Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

RAMS Başakşehir, maça hızlı başladı ve 5. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle öne geçti. 22. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın kaydettiği golle fark ikiye çıktı. İlk yarı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Başakşehir, 81. dakikada Davie Selke'nin golüyle skoru 3-0 yaptı. 87. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Shomurodov, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydederek maçın skorunu belirledi.

Mücadelenin 44. dakikasında Rodrigo Becao, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki RAMS Başakşehir, bu galibiyetle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Turuncu-lacivertliler puanını 51'e yükseltirken, Kasımpaşa 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.