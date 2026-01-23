Başakşehir, Kayserispor deplasmanında

İSTANBUL 13°C / 7°C
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

23 Ocak 2026 Cuma 09:00
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'a konuk olacak.

RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Başakşehir, Süper Lig'in son 5 haftasında yakaladığı form grafiğiyle dikkati çekiyor.

Bu süreçte 3'ü üst üste olmak üzere 4 galibiyet alan ve 1 de beraberlik yaşayan turuncu-lacivertli ekip, Kayserispor'a üstünlük kurarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmaya çalışacak.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı RAMS Başakşehir, 19. haftaya 26 puanla 6. sırada girdi.

Ligde yaptığı karşılaşmaların 2'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 7'sinden mağlubiyetle ayrılan Zecorner Kayserispor ise 15 puanla 16. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ilk yarıda İstanbul'da oynanan mücadele, 1-1 berabere tamamlandı.

