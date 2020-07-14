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Spor

Başakşehir, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de en yakın rakibi Trabzonspor'un 4 puan önünde liderliğini sürdüren Medipol Başakşehir, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA14 Temmuz 2020 Salı 15:32 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 15:32
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Süper Lig'de son 2 haftaya en yakın rakibi Trabzonspor'un 4 puan önünde lider giren Medipol Başakşehir, 18 Temmuz Cumartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Atiker Konyaspor ile oynanan müsabakada forma giyen futbolcuların ise yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, 16 Temmuz Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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