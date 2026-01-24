İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Başakşehir, Kayserispor'u 3 golle geçti

Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında evinde karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

24 Ocak 2026 Cumartesi 16:42
Başakşehir, Kayserispor'u 3 golle geçti
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, Kayserispor'u konuk etti.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan Davie Selke, 67. dakikada kendi kalesine Ramazan Civelek ve 86. dakikada Nuno da Costa kaydetti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 29'a yükseltti. İstanbul ekibi, son 6 maçta 5 kez galip gelirken, tek beraberliğini Fenerbahçe karşısında aldı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan ve üst üste 2. yenilgisini alan Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

