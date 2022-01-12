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Spor

Başakşehir-Konyaspor maçı için karar verildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Başakşehir-Konyaspor maçının ertelendiğini açıkladı.

12 Ocak 2022 Çarşamba 15:16 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:16
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor arasında 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçın ertelendiğini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir. Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

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