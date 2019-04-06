Başakşehir Konyaspor'a hazır

Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki tesislerde gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertliler, 5'e 2 pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'u yarın saat 19.00'da konuk edecek.