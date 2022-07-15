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Spor

Başakşehir, Konyaspor'u tek golle geçti

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Başakşehir, hazırlık karşılaşmasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

AA15 Temmuz 2022 Cuma 20:35 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in iki ekibi Medipol Başakşehir ile Konyaspor hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, turuncu-lacivertli takım rakibini 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

62. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Serdar Gürler'in arka direğe ortasında topla buluşan Szysz, meşin yuvarlağı altıpasa bıraktı. Burada topu alan Crivelli, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Medipol Başakşehir karşılaşmayı da 1-0 kazandı.

Turuncu-lacivertli ekibin yeni transferi Mesut Özil mücadeleyi saha kenarında takip etti.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Enes Biroğlu, Onur Gülter

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 66 Şener Özbayraklı), Duarte (Dk. 46 Nzaba), Touba (Dk. 58 Epureanu), Lima (Dk. 73 Hasan Ali Kaldırım), Biglia (Dk. 66 Ömer Ali Şahiner), Berkay Özcan (Dk. 80 Bangoura), Deniz Türüç (Dk. 58 Szysz), Aleksic (Dk. 46 Mahmut Tekdemir), Chouiar (Dk. 37 Serdar Gürler), Okaka (Dk. 37 Crivelli (Dk. 80 Muhammet Arslantaş))

KONYASPOR: Sehic (Dk. 58 Erhan Erentürk), Ahmet Oğuz (Dk. 58 Cebrail Karayel), Uğurcan Yazğılı, Calvo (Dk. 71 Kahraman Demirtaş), Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 71 Paz), Hadziahmetovic (Dk. 83 Mehmet Ali Büyüksayar), Amilton (Dk. 46 Muric), Çekiçi (Dk. 58 Pavicic), Michalak (Dk. 83 Adem Eren), Cikalleshi (Dk. 58 Muhammet Demir)

GOL: Dk. 62 Crivelli (Medipol Başakşehir)

SARI KART: Dk. 82 Guilherme (Konyaspor)

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