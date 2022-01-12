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Spor

Başakşehir, Konyaspor'un maç erteleme talebine olumlu görüş bildirdi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, futbolcusu Ahmet Çalık'ın vefatıyla sarsılan İttifak Holding Konyaspor'un turuncu-lacivertli takımla 15 Ocak Cumartesi günü yapacağı maçın ertelenmesi yönündeki talebine olumlu bakıldığını duyurdu.

AA12 Ocak 2022 Çarşamba 14:16 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 14:16
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü konuk edeceğimiz İttifak Holding Konyaspor, futbolcusu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna maçın ertelenmesi talebinde bulunmuş, bu talep de tarafımızca uygun karşılanmıştır." denildi.

Konuyla ilgili son kararın federasyon tarafından verileceği kaydedilerek, "Bu vesileyle Konyaspor camiasına bir kez daha baş sağlığı ve sabır diliyor, acılarını paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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