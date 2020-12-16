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Spor

Başakşehir kupa mesaisine Turgutluspor maçıyla başlayacak

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında Misli.com 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor ile karşılaşacak.

AA16 Aralık 2020 Çarşamba 10:59 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 10:59
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma, saat 18.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, kupa mücadelesine 5. turda çıkacak.

Kupanın 3. turunda Sarıyer'i deplasmanda 4-2 yenen Turgutluspor, 4. turda ise Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a deplasmanda 2-1 üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan 5. turda karşılaşmayı kazanan ekip, son 16 turuna yükselecek. Normal süre ve uzatma bölümünde beraberlik olması halinde tur atlayacak ekip, penaltı atışları sonucunda belli olacak.

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