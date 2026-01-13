İSTANBUL 5°C / 3°C
Spor

Başakşehir kupada ilk galibiyetini aldı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Başakşehir sahasında Boluspor'u 2-1 mağlup etti

13 Ocak 2026 Salı 17:36
Başakşehir kupada ilk galibiyetini aldı
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında RAMS Başakşehir, 1. Lig ekibi Boluspor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip RAMS Başakşehir 2-1 mağlup etti.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Jerome Opoku ve 84. dakikada Nuno da Costa kaydetti.

Boluspor'un tek golünü ise 45. dakikada Arda Usluoğlu attı.

Bu sonucun ardından Nuri Şahin'in ekibi RAMS Başakşehir, grupta ilk 3 puanını aldı. Boluspor, 1 puanda kaldı.

Türkiye Kupası'nın bir sonraki maçında RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Boluspor, Alanyaspor'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
