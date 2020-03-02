Başakşehir liderliği geri aldı

02 Mart 2020 Pazartesi 22:02 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 22:07

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde zirve mücadelesi veren takımlardan Başakşehir, evinde Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 51. dakikada Clichy, 63. dakikada İrfan Can ve 76. dakikada Demba Ba'dan geldi. Gaziantep'in tek sayısını 72. dakikada Kenan Özer kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 49 yaparak tekrar liderlik koltuğuna yerleşti. 2 maç sonra yenilen Gaziantep ise 31 puanda kaldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir deplasmanda Göztepe ile karşılaşacakken, Gaziantep ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

PUAN DURUMU

(49) Başakşehir

(48) Trabzonspor

(48) Galatasaray

(48) Sivasspor

(40) Beşiktaş

(39) Alanyaspor

(39) Fenerbahçe

ŞEHİTLERİMİZ ANILDI

Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadele öncesinde Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit düşen askerler anıldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın tribünlerinde, "Vatan size minnettar", "Vatan sana canım feda", "Bizim dirimiz asker, ölümüz şehittir", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Her Türk asker doğar" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" pankartları ile Türk bayrakları yer aldı.

İki takımın futbolcuları, ısınma hareketlerine üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtlerle çıktı.

Medipol Başakşehirli futbolcular kol kola girerek, Gaziantep FK'lı oyuncular da asker selamı vererek şehitleri andı. İki takımın futbolcuları sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Tribünlerdeki futbolseverler de uzun süre "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratında bulundu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün şehitler için özel olarak hazırladığı iki klip de mücadele öncesinde skorboardda gösterildi.