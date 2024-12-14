Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de son durum

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Başakşehir ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 14 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 32 puan toplarken, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 22 puanla 7. sırada bulunuyor.

Son 1 haftada Beşiktaş derbisi ve Athletic maçlarından üst üste mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, galibiyetle gelerek kötü gidişatı durdurmak ve zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

LİGDE 33. RANDEVU

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 32 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 18 defa sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 47 gol atarken, Başakşehir 33 kez gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Fenerbahçe, 4-0 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.

FENERBAHÇE, BAŞAKŞEHİR'E KARŞI SON 5 MAÇI KAZANDI

Fenerbahçe'nin, Başakşehir ile oynadığı son karşılaşmalarda üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, son 5 lig maçında 3 puan alan taraf olurken, rakibine karşı en uzun seriyi elde etti. Fenerbahçe, turuncu-lacivertlilere karşı 8'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 10 müsabakada ise 7 galibiyet aldı. Başakşehir ise bu süreçte 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Başakşehir, Fenerbahçe'yi son olarak 5 Şubat 2022'de deplasmanda 1-0 mağlup etti.

ALEXANDER DJİKU CEZALI

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Başakşehir mücadelesinde kadroda olmayacak. Djiku, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla bu sezonki 4. kartına ulaştı ve cezalı duruma düştü. Djiku, Alanyaspor, Samsunspor ve Kayserispor maçlarında da sarı kart görmüştü.

İç saha karnesi

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon evinde 6 maça çıktı. Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK, Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, derbide Galatasaray'a mağlup oldu. Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların 4'ünde kalesini ise gole kapattı. Oynan 6 müsabakada sarı-lacivertliler 14 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Bu sezon Fenerbahçe adına Süper Lig'de tüm maçlarda kaleyi koruyan Dominik Livakovic, 13 gol yerken, 7 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-lacivertliler bu performansıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Livakovic, Başakşehir ile oynadığı ettiği 2 maçta da kalesinde gol görmedi.

BAŞAKŞEHİR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ligde ekim ve kasım aylarında üst üste kötü sonuçlar alan Başakşehir, ligin 14 ve 15. haftasında üst üste evinde oynadığı Göztepe ve Hatayspor maçlarında kazanan taraf oldu. Son olarak da UEFA Konferans Ligi'nde Heidenheim'ı mağlup eden turuncu-lacivertliler, son 3 resmi karşılaşmada galibiyet elde ederek moral kazandı. Başakşehir bu sezon ligde dış sahada 7 maça çıkarken, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

GOLCÜLER DZEKO VE PİATEK ÖN PLANDA

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, bu sezon da takımının en golcüsü olarak yer alıyor. Dzeko, Süper Lig'de 8 gole imza atarken, tüm kulvarlarda ise 13 gol kaydetti. 38 yaşındaki futbolcu, ligde 9'u 11 olmak üzere 14 maçta da forma giydi.

Başakşehir'de Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek, 17 golle takımın sırtlıyor. Polonyalı golcü bu gollerin 9'unu Süper Lig'de kaydetti ve krallık yarışında Ciro Immobile ve Simon Banza ile birlikte zirvede yer alıyor.

OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Serkan Olguncan yapacak. Maçın 4. hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.