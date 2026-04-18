Başakşehir maçı öncesi Trabzonspor'dan taraftara mesaj

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sami Karaman, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçı öncesinde bordo-mavili taraftara çağrıda bulundu.

Karaman, kulübün internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Başakşehir maçında 40 bin yürek, tek bir ses, tek bir inançla omuz omuza olacağız." ifadelerini kullandı.

Karaman, şunları kaydetti:

"Her zorlu virajda takımının yanında dimdik duran Büyük Trabzonspor taraftarı, tüm olumsuzluklara rağmen biletleri kısa sürede tüketerek muhteşem bir mesaj vermiştir. Şimdi sıra Papara Park'ı baştan sona aynı inançla ayağa kaldırmakta. 90 dakika boyunca tek yürek olacak, takımımızın yanında duracak ve bu sezon yazdığımız hikayeye hep birlikte daha büyük bir anlam katacağız. Ligin bitimine 5 hafta kala kenetlenmenin, inanmanın ve omuz omuza yürüyerek bu mücadeleyi sonuna kadar taşımanın zamanıdır. Takımımızı içeride-dışarıda asla yalnız bırakmayan, her şartta armanın arkasında duran Büyük Trabzonspor Taraftarına sonsuz teşekkürlerimizle."