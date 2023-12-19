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Spor

Başakşehir maçında hakemlere çiçek takdimi!

Başakşehir-Sivasspor maçı öncesi çocuklar, maçın hakemlerine çiçek takdim etti. Hakemler, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle mücadelede kurdele taktı.

IHA19 Aralık 2023 Salı 18:13 - Güncelleme:
Başakşehir maçında hakemlere çiçek takdimi!
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, Sivasspor mücadelesi öncesi seremonideki çocuklar mücadelenin hakemlerine çiçek verdi.

Trednyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi seremonideki çocuklar üzerlerinde 'Saygı' yazılı formalarla mücadelenin hakemleri Mete Kalkavan, Caner Özaral ve Mert Bulut'a çiçek taktim ettiler.

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakasında hakem Halil Umut Meler'e karşı fiziksel saldırı sonrası ligin 16. hafta karşılaşmaları ertelenmişti.

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