14 Eylül 2025 Pazar
Spor

Başakşehir maçında sakatlanmıştı! Beşiktaş'tan Salih Uçan açıklaması

Beşiktaş, Salih Uçan'ın uyluk arka adale, tendon bileşkesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

14 Eylül 2025 Pazar 20:19
Başakşehir maçında sakatlanmıştı! Beşiktaş'tan Salih Uçan açıklaması
Beşiktaş, Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Salih Uçan ile ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Salih Uçan'ın uyluk arka adale, tendon bileşkesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan'ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale, tendon bileşkesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir."

