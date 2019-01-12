Başakşehir Mert Çelik ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir Kulübü, altyapıdan yetişen Mert Çelik ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Antalya kampındaki gözdelerinden olan savunma oyuncusu Mert Çelik, kendisini 4,5 yıllığına Medipol Başakşehir'e bağlayan sözleşmeye imza attı.

"Mert'in altyapıdan yetişmiş olması bizi çok mutlu etti"

Medipol Başakşehir Kulübü'nün resmi internet sitesinden yayımlanan duyuruda Abdullah Avcı'nın Mert Çelik ile ilgili açıklamaları da yer alırken, deneyimli teknik adam genç oyuncu için, "Mert'in altyapıdan yetişmiş olması bizi çok mutlu etti. Kariyerinde yeni bir adım attı. Biz de ona yardımcı olduk. Cengiz, Roma'ya giderken ona 'Yapacağın en büyük yatırım kendine' demiştim. Aynı şey Mert için de geçerli. Burası onun çabuk gelişim sağlayıp adapte olabileceği bir yer. Herkes ona yardımcı olacak. Mert de gelişmek için her türlü çabayı gösterecek." dedi.

İstanbul ekibi, genç oyuncuya turuncu-lacivertli formayla başarılar diledi.