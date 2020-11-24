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Spor

Başakşehir, Old Trafford Stadı'nda hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun dördüncü haftasında yarın İngiltere'nin Manchester United ekibiyle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA24 Kasım 2020 Salı 00:56 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 00:56
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Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde maçın oynanacağı Old Trafford Stadı'ndaki antrenman, İngiltere'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle basın mensuplarına kapalı gerçekleştirildi.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Başakşehirli futbolcuların, koşu ve top kapma çalışmalarının ardından maçın taktik çalışmasını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Medipol Başakşehir ile Manchester United arasında Old Trafford Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

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