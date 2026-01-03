İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2026 Cumartesi / 15 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir, Ömer Faruk Beyaz ile yollarını ayırdı! Yeni adresi belli oldu
Spor

Başakşehir, Ömer Faruk Beyaz ile yollarını ayırdı! Yeni adresi belli oldu

Süper Lig takımlarından RAMS Başakşehir, Ömer Faruk Beyaz ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a transfer olduğu duyuruldu.

AA3 Ocak 2026 Cumartesi 15:44 - Güncelleme:
Başakşehir, Ömer Faruk Beyaz ile yollarını ayırdı! Yeni adresi belli oldu
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında özveriyle oynayan Ömer Faruk Beyaz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor Kulübüne transfer olmuştur. Ömer Faruk'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2024-2025 sezonunun başında transfer olduğu RAMS Başakşehir'de 23 resmi müsabakada forma giyip 1 kez gol sevinci yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.