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Spor

Başakşehir, Opoku'yu bonservisiyle kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Jeroma Opoku'nun satın alma opsiyonunu kullanarak üç yıllığına kadrosuna kattı.

26 Haziran 2024 Çarşamba 15:16 - Güncelleme:
Başakşehir, Opoku'yu bonservisiyle kadrosuna kattı
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RAMS Başakşehir, geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Arouca'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği 25 yaşındaki savunma oyuncusu Jerome Opoku'nun satın alma opsiyonunun kullandığını duyurdu. Turuncu-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı.

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu başında Portekiz kulübü Arouca'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Jerome Opoku'nun opsiyonu kullanılarak oyuncumuz ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Jerome Opoku'ya başarılar" ifadeleri kullanıldı.

Opoku, geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 28 maçta forma giyerken, 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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