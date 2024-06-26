Başakşehir, Opoku'yu bonservisiyle kadrosuna kattı

RAMS Başakşehir, geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Arouca'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği 25 yaşındaki savunma oyuncusu Jerome Opoku'nun satın alma opsiyonunun kullandığını duyurdu. Turuncu-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı.

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu başında Portekiz kulübü Arouca'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Jerome Opoku'nun opsiyonu kullanılarak oyuncumuz ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Jerome Opoku'ya başarılar" ifadeleri kullanıldı.

Opoku, geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 28 maçta forma giyerken, 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.