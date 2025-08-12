İSTANBUL 31°C / 23°C
12 Ağustos 2025 Salı
  • Başakşehir play-off turu için sahaya çıkacak
Spor

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Norveç ekibi Viking ile karşılaşacak Başakşehir play-off turu için sahaya çıkacak.

12 Ağustos 2025 Salı 09:21
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İstanbul Başakşehir, yarın Norveç ekibi Viking'i ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Sırp hakem Milos Milanovic'in yöneteceği karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 kazanan Başakşehir, sahadan galibiyetle, beraberlikle ya da tek farklı skorlu yenilgiyle ayrılması halinde play-off turuna yükselecek.

Viking'in 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatma bölümlerine geçilecek. Norveç temsilcisi, rövanşta İstanbul Başakşehir'e 3 ve üzeri farklı skorla üstünlük kurması durumunda adını play-off turuna yazdıracak.

Tur atlayan takım, play-off aşamasında Spartak Trnava (Slovakya)-Universitatea Craiova (Romanya) eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Universitatea Craiova, sahasında oynadığı ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Kamerunlu futbolcu Olivier Kemen, mücadelede forma giyemeyecek.

