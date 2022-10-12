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Spor

Başakşehir - RFS maçı hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde RFS'yi konuk edecek. peki Başakşehir - RFS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

AA12 Ekim 2022 Çarşamba 09:31 - Güncelleme:
Başakşehir - RFS maçı hangi kanalda?
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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında yarın Letonya'nın RFS takımıyla sahasında karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi, Malta Futbol Federasyonundan hakem Philip Farrugia yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı bulunan oyunculardan Patryk Szyzs'in durumu maç günü netlik kazanacak, Leonardo Duarte ve Şener Özbayraklı'nın ise maçta forma giymesi beklenmiyor.

Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin de bu mücadelede oynama şansı bulunmuyor.

Letonya ekibinde ise kırmızı kart cezalısı Tomis Simkovic bu mücadelede forma giyemeyecek.

LİDER MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Gruptaki ilk iki maçını kazanan, son karşılaşmasından da beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir 7 puanla liderliğini sürdürüyor. RFS ise 2 puanla son sırada yer alıyor.

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. İstanbul ekibi, son maçında ise deplasmanda RFS ile golsüz berabere kaldı.

A Grubu'nun diğer maçında ise Fiorentina ile Hearts karşı karşıya gelecek. İtalya'daki mücadele de TSİ 19.45'te başlayacak.

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