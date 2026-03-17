Başakşehir sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak

Spor

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

AA17 Mart 2026 Salı 13:18
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir, yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile mücadele edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Ligdeki 26 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 42 puanla 6. girdi.

Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray'a 3-0 yenilerek 3 maçlık galibiyet serisi son bulan turuncu-lacivertli takım, Antalyaspor'a üstünlük kurarak yeniden kazanmaya başlamayı hedefliyor.

Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Festy Ebosele, mücadelede forma giyemeyecek.

Sezonun ilk yarısında RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.

