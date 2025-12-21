İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2025 Pazar / 2 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak
Spor

Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Başakşehir sahasında yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek.

AA21 Aralık 2025 Pazar 12:33 - Güncelleme:
Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak
ABONE OL

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile mücadele edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Sezonda beşer galibiyet ve beraberlikle 6 mağlubiyet yaşayan Başakşehir, 20 puanla 9. sırada bulunuyor.

Nuri Şahin yönetimindeki turuncu-lacivertli takım, ligdeki son 3 maçında 7 puan topladı.

Gaziantep FK ise 6 galibiyet ile beşer beraberlik ve yenilgi alarak topladığı 23 puanla 7. sırada kendine yer buldu.

Başakşehir'de bugün başlayacak 2025 Afrika Uluslar Kupası dolayısıyla milli takım kamplarında bulunan Oliver Kemen (Kamerun) ile Christopher Operi (Fildişi Sahili) müsabakada forma giyemeyecek.

Ayrıca tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Deniz Türüç de kadroda yer almayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.