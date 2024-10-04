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Spor

Başakşehir sahasında Kayserispor'u ağırlayacak

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

AA4 Ekim 2024 Cuma 10:35 - Güncelleme:
Başakşehir sahasında Kayserispor'u ağırlayacak
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında yarın Bellona Kayserispor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir, 13 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Teknik direktör Burak Yılmaz ile yollarını ayıran ve takımın başına Sinan Kaloğlu'nu getiren Kayseri ekibi ise 6 maçta topladığı 3 puanla 17. sırada yer alıyor.

PELKAS DÖNÜYOR, DUARTE VE ÖMER ALİ SAKAT

RAMS Başakşehir'de iki maçlık kart cezası sona eren Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, Kayserispor karşılaşmasında takımındaki yerini alabilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri süren Brezilyalı savunma oyuncusu Leo Duarte ile Ömer Ali Şahiner, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

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