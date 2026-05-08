İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2026 Cuma / 22 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3707
  • EURO
    53,3293
  • ALTIN
    6868.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir sahasında Samsunspor'u konuk edecek
Spor

Başakşehir sahasında Samsunspor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

AA8 Mayıs 2026 Cuma 09:06 - Güncelleme:
Başakşehir sahasında Samsunspor'u konuk edecek
ABONE OL

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 9 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 51 puanla 6. sırada girdi.

52 puanla 5. basamakta bulunan Göztepe ile lig beşinciliği için yarışan turuncu-lacivertli takım, Samsunspor'a üstünlük kurarak İzmir temsilcisinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı RAMS Başakşehir, sahasında oynadığı son 5 müsabakada hanesine 13 puan yazdırdı. Bu maçların 4'ünü kazanıp 1'inde berabere kalan turuncu-lacivertliler, son 3 iç saha karşılaşmasında ise kalesinde gol görmedi.

Süper Lig'de çıktığı son 4 mücadeleyi kazanan Samsunspor ise 48 puanla 7. sırada yer aldı.

Başakşehir, sezonun ilk yarısında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.