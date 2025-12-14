Başakşehir, Samsun deplasmanında kazandı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Samsunspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Başakşehir, 2-0'lık skorla kazandı.
RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri dakika 66'da Eldor Shomurodov ile dakika 83'te Bertuğ Yıldırım kaydetti.
Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, bu sezon ligde ilk kez üst üste ikinci maçında mağlubiyet yaşadı.
Nuri Şahin'in çalıştırdığı RAMS Başakşehir ise ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.
Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir, puanını 20 yaptı. Samsunspor, 25 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Samsunspor, Göztepe deplasmanına gidecek.