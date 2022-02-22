İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2022 Salı / 21 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
Spor

Başakşehir seriye bağladı

Süper Lig'in 21. hafta erteleme karşılaşmasında evinde Konyaspor'u 2-1 yenen Başakşehir, üst üste 4. galibiyetini aldı

AA22 Şubat 2022 Salı 23:01 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 23:01
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Medipol Başakşehir, puanını 46'ya yükselti. Turuncu-lacivertli takım bu sezon 5. yenilgisini alan 3. sıradaki İttifak Holding Konyaspor ise arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. İttifak Holding Konyaspor ise Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

GULBRANDSEN 4. GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbradsen, bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü Konyaspor'a attı.

Mücadelenin 49. dakikasında fileleri havalandıran Gulbrandsen, skoru 1-1'e getiren isim oldu.

NDAYİSHİMİYE SAKATLANDI

Medipol Başakşehir'in Burundili savunma oyuncusu Youssuf Ndayishimiye mücadelenin 22. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Arka adalesini tutarak yerde kalan oyuncunun yerine 24. dakikada Alexandru Epureanu oyuna dahil oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.