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Spor

Başakşehir seriyi 5'e çıkarmak hedefinde

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Başakşehir deplasmanda Göztepe deplasmanına konuk olucak.

AA27 Nisan 2025 Pazar 12:36 - Güncelleme:
Başakşehir seriyi 5'e çıkarmak hedefinde
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış mücadelesini hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Başakşehir, 48 puanla 6. sırada yer alıyor.

Son 4 haftada rakiplerine üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, Göztepe'yi mağlup etmesi halinde galibiyet serisini 5 maça çıkaracak.

Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Krzysztof Piatek ile sakatlığı süren Onur Ergün, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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