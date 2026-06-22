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Spor

Başakşehir, sezonu bugün açtı

RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına bugün salonda yaptığı antrenmanla başladı.

IHA22 Haziran 2026 Pazartesi 12:35 - Güncelleme:
Başakşehir, sezonu bugün açtı
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RAMS Başakşehir, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı. Bugün kulüp tesislerinde bir araya gelen turuncu-lacivertli ekip, salonda gerçekleştirdiği antrenmanla yeni sezonun ilk çalışmasını yaptı. İstanbul ekibi, hazırlıklarını kamp öncesinde kulüp tesislerinde sürdürürken, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya Geinberg'da gerçekleştirecek.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Sarajevo ile Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, ilk maçını 23 Temmuz'da oynayacak olurken, rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

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