Spor

Başakşehir sezonu galibiyetle kapattı! Gözler Türkiye Kupası finalinde...

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti ve sezonu 57 puanla 5. sırada tamamladı.

HABER MERKEZİ16 Mayıs 2026 Cumartesi 22:06 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep FK ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir, 6. dakikada Davie Selke'nin golüyle öne geçti. Eldor Shomurodov, 22. dakikada penaltıdan attığı golle farkı artırdı.

Christopher Lungoyi, 59. dakikada Gaziantep'in tek golünü attı.

BAŞAKŞEHİR, AVRUPA İÇİN BEKLEMEDE

Bu sonucun ardından Başakşehir, 57 puanla ligi 5'inci sırada bitirdi.

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Tümosan Konyaspor'u yenmesi durumunda Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.

GAZİANTEP LİGİ KÖTÜ BİTİRDİ

Son 6 maçının 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK, ligi 37 puanla kapattı.

