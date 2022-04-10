Başakşehir, Sivas deplasmanını 2 golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oldu.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir, 2-0'lık skorla kazandı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Dimitris Goutas (kendi kalesine) ve 60. dakikada Deniz Türüç kaydetti.

MAHMUT TEKDEMİR CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Medipol Başakşehir'de tecrübeli futbolcu Mahmut Tekdemir, cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 28. dakikasında sarı kart gören 34 yaşındaki futbolcu, Altay karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Bu sonuçla Başakşehir, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 53'e yükseltti. Sivasspor ise 3 maç sonra kaybetti 41 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, bu kez Altay ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor ise Hatayspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Deniz Türüç ön direğe ortaladı. Aleksic'in kafayla altıpasa doğru gönderdiği meşin yuvarlak Goutas'a çarparak filelere gitti: 0-1

7. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Fajr'ın direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Volkan Babacan çift yumrukla uzaklaştırdı.

14. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı rahat kontrol etti.

16. dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Uğur Çiftçi'nin ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

22. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Fajr'ın ortasına ceza sahasında iyi yükselen Ulvestad'ın kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarıya çıktı.

24. dakikada sağ çaprazdan rakip ceza alanına giren Erdoğan Yeşilyurt'un şutunda kaleci Volkan Babacan'dan dönen topa Yatabare dokunamayınca Sivasspor mutlak bir golden oldu.

40. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top, az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...