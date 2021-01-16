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Spor

Başakşehir - Sivasspor | CANLI

Süper Lig'in 19. hafta maçında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

16 Ocak 2021 Cumartesi 15:54 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 16:43
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Başakşehir - Sivasspor maçını Alper Ulusoy yönetiyor. Ulusoy'un yardımcılıklarını Özgür Ertem ve İbrahim Bozbey yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz. Maçın VAR koltuğunda Burak Şeker otururken, AVAR'da ise Yasin Kol bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR: 1 - SİVASSPOR: 1
GOLLER: Dk. 38 Alexic (Başakşehir), Dk. 42 Hakan Arslan (Sivasspor)

Takımların ilk 11'leri şöyle:

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can Kahveci, Deniz, Aleksic, Demba Ba, Crivelli

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fayçal Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

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