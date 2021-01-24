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Spor

Başakşehir, Süper Kupa mesaisine başladı

Medipol Başakşehir, 27 Ocak Çarşamba günü Trabzonspor ile yapacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

AA24 Ocak 2021 Pazar 14:08 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 14:08
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Geçen sezon ligi şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor'un karşılaşacağı müsabakaya, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

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