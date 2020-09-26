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Spor

Başakşehir Süper Lig'de gol orucunu bozamadı

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 3. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Başakşehir henüz puanla tanışamazken gol de atamadı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 00:48 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 00:48
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Süper Lig'in 3. hafta açılış maçında Fatih Karagümrük'e konuk olan son şampiyon Başakşehir, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve yeni sezonda henüz puanla tanışamadı.

Ligin ilk haftasında Hatayspor'a 2-0, ikinci haftada Galatasaray'a 2-0, son olarak da bu hafta Karagümrük'e 2-0 kaybeden Başakşehir, ligde henüz gol atma başarısı gösteremedi.

Öte yandan, Başakşehir'i 2-0 mağlup eden ligin yeni takımı Fatih Karagümrük, Haziran 1962'den bu yana ilk kez bir İstanbul takımına karşı Süper Lig maçı kazandı.

Turuncu lacivertliler, eksi 6 averajla ligin son sırasında yer alıyor. Karagümrük ise maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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