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Spor

Başakşehir sürpriz ayrılığı açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Josef de Souza'nın kulüpten ayrıldığını açıkladı.

28 Haziran 2024 Cuma 18:15 - Güncelleme:
Başakşehir sürpriz ayrılığı açıkladı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Josef de Souza ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Josef'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Başakşehir'e transfer olan 35 yaşındaki Josef de Souza, çıktığı 13 resmi maçta 1 asistlik performans göstermişti.

Josef de Souza, Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giymiş ve Beşiktaş ile 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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