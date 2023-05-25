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Spor

Başakşehir tarihinde ikinci kez finale yükseldi

Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Ankaragücü'nü mağlup ederek tarihinde 2. kez Ziraat Türkiye Kupası finaline yükselme başarısı elde etti.

IHA25 Mayıs 2023 Perşembe 23:42 - Güncelleme:
Başakşehir tarihinde ikinci kez finale yükseldi
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Medipol Başakşehir, evinde 1-0 kazandığı Türkiye Kupası Yarı Finali'nin rövanşında deplasmanda Ankaragücü'nü normal süresi 2-1 biten mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu tek golle tarihte 2. kez turu geçerek, finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında sahasında 1-0 mağlup ettiği Ankaragücü'ne rövanşta 2-1 mağlup oldu. Eşleşmede toplam skorda durum 2-2'ye geldi ve karşılaşma uzatmalara gitti. İstanbul ekibi, mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu tek golle Türkiye Kupası'nda finale yükseldi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu. İstanbul temsilcisi, isim değişikliği sonrası Başakşehir ismiyle tarihte 2. kez finale kalmayı başardı. Turuncu-lacivertliler daha önce 2016-2017 sezonunda finale kalmayı başarmış, Konyaspor'la Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı seri penaltı atışları sonucunda 4-1'lik skorla kaybeden taraf olmuştu.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe ve Başakşehir, 11 Haziran Pazar günü 61. kupa için mücadelede edecek. Saat 20.45'te oynanacak final İzmir'de, Göztepe'ye ev sahipliği yapan Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

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