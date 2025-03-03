Başakşehir tek golle kazandı

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 9. dakikada Deniz Türüç attı.

Başakşehir, bu galibiyetle birlikte ligde iki maçın ardından 3 puan aldı. Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 36 puana yükseldi. Sivasspor, 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sivasspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.