Başakşehir Tolga Ciğerci ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir, 1,5 sezondur turuncu lacivertli takımda forma giyen ve sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Başakşehir'in resmi internet sitesinden tecrübeli orta saha oyuncusu için yayımlanan veda mesajı şöyle:
"Turuncu-lacivertli formamız altında 1.5 sezondur oynayan ve sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yollarımız ayrılmıştır. Başarılı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."